Malagò bacchetta l’Italbasket: “Poteva e doveva fare di più”

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha accolto negativamente la notizia dell’esclusione dell’Italbasket dal PreOlimpico.

Gli azzurri della palla a spicchi non rinfoltiranno la pattuglia italiana a Parigi, composta da 403 fra atleti e atlete. Numeri importanti, che Malagò ha analizzato dalle pagine de La Repubblica, ammettendo qualche difficoltà per gli sport di squadra.

C’è uno squilibrio fra atleti individuali e squadre ma rispetto a Tokyo mancheranno baseball e softball, che torneranno a Los Angeles insieme al lacrosse. A Parigi ci saranno 1100 atleti in meno rispetto a Tokyo, ogni disciplina avrà meno qualificati. E poi per gli sport di squadra ci sono le quote continentali. L’Under 21 di calcio aveva tutti i presupposti per qualificarsi, nel basket dopo gli infortuni era più difficile ma avremmo potuto e dovuto fare un po’ meglio.