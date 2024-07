VIDEO: Zubac e Saric coinvolti in una rissa in un bar ad Atene

Weekend davvero da dimenticare per Ivica Zubac e Dario Saric, prima sconfitti con la loro Croazia nella finale del Preolimpico contro la Grecia e poi protagonisti di una rissa in un bar di Atene. Il video dell’accaduto è stato pubblicato da TMZ, che ha scritto come i fatti sarebbero avvenuti intorno alle 5.30 del mattino della notte tra domenica e lunedì. Il bar in questione è il Bolivar Beach Bar, un locale sulla spiaggia. Nel video la rissa è già iniziata, con Zubac al centro della contesa e numerose altre persone, alcuni membri della security, a cercare di riportare la situazione alla normalità.

Quando Saric cerca di intervenire, una persona lo immobilizza e lo trascina a terra. Quando il nuovo giocatore dei Denver Nuggets riesce a rialzarsi, lui e Zubac vengono spinti verso l’uscita del locale. Non è stato richiesto l’intervento della polizia. Vista l’ora e anche alcuni movimenti di Saric, è probabile che le sue condizioni non fossero del tutto sobrie in quel momento. La Nazionale croata non ha commentato l’accaduto per il momento.

Tra le persone coinvolte, anche se non attivo nella rissa, c’era anche Tin Jedvaj, calciatore croato del Panathinaikos.