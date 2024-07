Solo poche ore fa sembrava cosa certa il passaggio delle quote societarie della Virtus Bologna dalla Segafredo di Massimo Zanetti a un gruppo di azionisti israeliani guidato dall’ex proprietario dell’Hapoel Gerusalemme, Ori Allon.

Il club bianconero ha immediatamente smentito le voci con il comunicato pubblicato sul social network X che potete leggere qui di seguito:

Virtus Pallacanestro Bologna, in seguito ad alcune notizie riportate su alcuni media nazionali ed internazionali, comunica che non è in atto alcuna cessione delle quote societarie e non c’è nessuna trattativa in essere

È stata una serata abbastanza impegnata per l’ufficio comunicazione di Bologna perché pochi minuti prima di questo comunicato annunciavano i 14 giocatori che avrebbero fatto parte del roster nella stagione 2024/2025. Tanti i volti nuovi, tra cui Matt Morgan, Will Clyburn e Andrejs Grazulis, oltre agli italiani Riccardo Visconti, Nicola Akele e Momo Diouf. Manca ancor un giocatore che potrebbe/dovrebbe essere Rayjon Tucker.

Stiamo a vedere se nelle prossime ore arriveranno maggiori informazioni, o da Bologna o da Gerusalemme, anche se questo comunicato è veramente trenchant quindi saremmo stupiti se ci dovessero essere delle modifiche nelle quote societarie della Virtus Bologna.

