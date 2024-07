Team USA ad un passo da una figuraccia contro il Sud Sudan: lo salva LeBron

Quella che sulla carta doveva essere l’amichevole più semplice per Team USA stava per trasformarsi in una clamorosa figuraccia. Contro il Sud Sudan a Londra, gli statunitensi hanno vinto 101-100 ma hanno seriamente rischiato il KO ritrovando a -16 nel primo tempo.

Le percentuali da tre punti del Sud Sudan, guidato da uno scatenato Carlik Jones, hanno fatto prendere il largo agli africani dopo un primo quarto equilibrato. Dall’altra parte Team USA, privo ancora di Kevin Durant (dovrebbe rientrare lunedì per l’ultima amichevole prima delle Olimpiadi), ha tirato con un rivedibile 7/28 da dietro l’arco. Il Sud Sudan ha raggiunto come detto il +16 verso la fine del secondo quarto e le due squadre sono tornate negli spogliatoi sul 44-58.

Nel secondo tempo Team USA ha inseguito, per larghi tratti senza riuscire a riavvicinarsi: è stato solo negli ultimi 4′ che la squadra di coach Steve Kerr con il talento di Steph Curry e LeBron James è riuscita a raggiungere la parità sul 76-76, firmato da Devin Booker. Poco dopo è stato Curry, con una tripla da 9 metri, a mettere gli Stati Uniti avanti, con il terzo quarto conclusosi 81-76.

Il Sud Sudan comunque non si è arreso dopo la rimonta americana, scivolato anche a -7 è riuscito a rientrare con Jones e Jok, fino al -1 a poco più di 5′ dalla fine. Tatum ha provato a dare la spallata decisiva alla partita, gli USA sono tornati così sul 99-92 a un minuto e mezzo dal termine della gara. Il match sembrava ormai virtualmente concluso, anche in virtù della disparità di talento in campo, quando in un minuto le triple di Shayok e JT Thor, quest’ultima in faccia a LeBron, hanno clamorosamente riportato il Sud Sudan avanti sul 99-100 a 20” dalla fine. A quel punto la responsabilità se l’è presa LeBron James, che ha salvato gli USA con una penetrazione delle sue, appoggiando al tabellone i punti della vittoria 101-100.

Nonostante la sconfitta, è un’iniezione di fiducia non indifferente per il Sud Sudan in vista delle Olimpiadi. Gli africani allo scorso Mondiale erano stati la sorpresa più grande, chissà che non riescano a ripetersi. Saranno nel girone C insieme proprio agli USA, alla Serbia e a Porto Rico. Carlik Jones alla fine ha realizzato una tripla-doppia con 15 punti, 11 rimbalzi e 11 assist.

Team USA: Holiday 8, James 23, Embiid 14, Booker 5, Curry 12, Edwards 11, Haliburton, Tatum 9, Adebayo 4, Davis 15, White.

Sud Sudan: Shayok 25, Omot 9, Gabriel 11, Kuol 3, Jones 15, Maluach 7, Thor 14, Deng 6, Makoi 2, Jok 8.

