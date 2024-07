Virtus Bologna, all’improvviso arriva l’annuncio di 14 giocatori che faranno parte del roster

Era un sabato sera tranquillo quando la Virtus Bologna, all’improvviso, ha deciso di annunciare gran parte del roster 2024-25. Finora i bianconeri non avevano ufficializzato alcun acquisto, in attesa del passaggio di proprietà che sembra ormai imminente. Forse proprio l’avvicinamento tra Segafredo e la nuova cordata che rileverà il 55% delle quote societarie è alla base di questo annuncio, che include anche 6 volti nuovi.

I nuovi arrivi sono quelli di Nicola Akele, Momo Diouf e Riccardo Visconti tra gli italiani, più Will Clyburn, Matt Morgan e Andrejs Grazulis tra gli stranieri.

Nel comunicato che ha accompagnato questo post, la Virtus Bologna ha aggiunto che “ci saranno ulteriori novità in entrata che verranno comunicate nei prossimi giorni”. Possibile quindi l’ulteriore firma di Rayjon Tucker, accostato ai bianconeri in queste settimane. Visti i 14 giocatori parte del roster a disposizione di Luca Banchi ad oggi, è comunque lecito aspettarsi al massimo un paio di aggiunte.

Nel frattempo sono ufficiali anche le partenze: Ognjen Dobric (direzione Stella Rossa), Jordan Mickey, Rihard Lomazs e Awudu Abass (destinato a Dubai), oltre a Iffe Lundberg, Bruno Mascolo e Bryant Dunston che hanno già firmato rispettivamente con Partizan Belgrado, Treviso e Zalgiris Kaunas.

