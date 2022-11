Virtus Bologna, Baraldi parla dei rinnovi di Teodosic e Belinelli

In casa Virtus Bologna entusiasmo alle stelle dopo la vittoria nel derby di EuroLega con l’Olimpia Milano.

Un successo nel segno di Milos Teodosic, MVP dell’incontro. L’amministratore delegato delle V Nere, Luca Baraldi, ha parlato delle possibilità del rinnovo del fenomeno serbo. In realtà l’AD bianconero si è espresso anche sulle possibilità di permanenza di Marco Belinelli, che nelle ultime uscite sta trovando pochissimo spazio in EuroLega e contro i meneghini non ha mai messo piede sul parquet.

Queste le parole di Baraldi su Teodosic prima e Belinelli poi.

Le sue giocate fanno il giro del mondo, dopo quattro anni ci siamo affezionati a lui, per il patron Zanetti è quasi come un figlio. Qui a Bologna ha avuto una maturazione dal punto di vista personale, è cambiato molto come uomo. Cestisticamente non lo scopriamo di certo noi, in EuroLega ancora oggi non vedo altri giocatori con il suo talento, fa impazzire le folle, anche i tifosi avversari. Al momento non parliamo di rinnovi con nessuno, ci sono tanti atleti in scadenza, non solo Teodosic e Belinelli. Per n0i sono due giocatori importanti, se siamo a questo livello lo dobbiamo anche a loro, a Djordjevic e a Scariolo ma ci sono momenti in cui bisogna andare avanti. Nei prossimi mesi valuteremo le loro condizioni e la voglia di restare perché qui si gioca ogni due giorni, è impegnativo anche dal punto di vista mentale, dipenderà dalla nostra strategia e dalla loro.