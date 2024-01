Luca Baraldi, amministratore delegato di Virtus Segafredo Bologna s.p.a., ha rilasciato una lunga intervista a Luca Muleo de Il Corriere dello Sport dove ha parlato di tanti argomenti, tra cui anche di Sergio Scariolo.

INIZIO DI STAGIONE

“I tre mesi di stagione hanno dimostrato che aveva ragione il presidente. Non siamo straccioni ma persone serie. Avevamo un’idea di progetto tecnico, pensavamo fosse buona, e che bastasse qualcuno che ci credesse per ottenere risultati. Così sta accadendo, anche se ancora non abbiamo fatto niente”.

BARALDI SU SCARIOLO

“Sergio Scariolo è un grandissimo professionista, come tutti aveva le sue opinioni e le ha manifestate pubblicamente, sull’operato della società e sul roster. Per ora i fatti dimostrano che la sua visione non era corretta, speriamo di continuare così. Abbiamo passato una bruttissima estate. Quelle due conferenze stampa hanno fortemente penalizzato l’immagine della società e toccato tutte le persone che lavorano qui. Se ci sono cose da chiarire bisogna farlo in privato. Ma questa società ha sempre dimostrato di non farsi condizionare da nulla”.

Stiamo a vedere cosa si riserve il futuro alla Virtus Segafredo Bologna di Luca Baraldi e Massimo Zanetti senza Sergio Scariolo.

