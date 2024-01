EA7 Milano, vincere ad Atene contro l’Olympiacos è la PROVA DI MATURITÀ di cui hai bisogno

Questa sera l’Olimpia EA7 Milano giocherà in casa dell’Olympiacos la sua prima gara del 2024 e sarà subito una sfida fondamentale nel suo percorso in EuroLega verso almeno il play-in, se non i playoff.

Le Scarpette Rosse nelle ultime settimane hanno dimostrato di stare meglio, nonostante la sconfitta contro la Germani Brescia di domenica, arrivata a causa di un roster veramente ridotto all’osso contro una squadra in gas. Inoltre da oggi l’Olimpia potrà contare anche su uno Shabazz Napier in più in EuroLega.

In questo momento i greci sono ottavi in classifica con uno score di 9-8 nel rapporto vittorie-sconfitte, mentre gli italiani 8-9. Questo vuol dire che un successo ad Atene permetterebbe ai lombardi di avere lo stesso punteggio in classifica dell’Oly e soprattutto darebbe loro quella spinta per poter iniziare a credere seriamente al decimo posto, se non qualcosa in più.

Viceversa, una sconfitta li allontanerebbe sempre di più dalla zone nobili della classifica, posizionandoli in parti mediocri/inutili. Per questo l’EA7 Milano deve vincere in casa dell’Olympiacos Piraeus per dimostrare a tutti, e in primis a se stessa, di aver raggiunto la maturità necessaria per portare a casa successi anche in trasferta, visto che finora lontano dal Forum ha vinto solo a Belgrado contro la Stella Rossa e a Barcelona.

Ricordiamo che le Scarpette Rosse giocheranno la sfida successiva a quella di questa sera venerdì, con palla a due al Mediolanum Forum di Assago fissata alle 20.30 contro il Bayern Monaco.

