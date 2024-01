Fontecchio sei uno SPETTACOLO! Season high pareggiato e vittoria di Utah con Dallas

Ormai Simone Fontecchio è una garanzia per coach Will Hardy e gli Utah Jazz e questa notte contro i Dallas Mavericks l’ha dimostrato ancora una volta di più.

Il ragazzo italiano ha messo a segno 24 punti, massimo in stagione, catturato 6 rimbalzi, smazzato 2 assist e rubato 2 palloni. Tutto questo ha aiutato la franchigia di Salt Lake City a vincere largamente al Delta Center contro i Dallas Mavericks per 127 a 90.

Ricordiamo che gli Utah Jazz di Simone Fontecchio, non più tardi di un mesetto fa, ne avevano presi 50 dai Dallas Mavericks, mentre stanotte hanno vinto di 37. Come cambia il mondo NBA nel giro di poche settimane.

Fonte ha messo lì anche una stoppata e ha tirato 10 su 16 dal campo, di cui 3 su 8 dalla lunga distanza, tutto questo perdendo solo un pallone, altra statistica in cui è migliorato tanto in questo anno e mezzo di NBA.

Questa prestazione di Simone è l’ennesima dimostrazione che lui ci sta alla grande in quel contesto, e non solo come lo specialista del tiro da 3 punti. O meglio, forse sì in un contesto da contender, ma in una squadra da play-in può tranquillamente essere titolare e avere un ruolo da protagonista.

