Virtus Bologna, che peccato! Sprecato un +21 con il Monaco, che vince in Italia

Virtus Segafredo Bologna – AS Monaco 80-86

La Virtus Segafredo Bologna vive una serata da incubo in EuroLeague, cedendo per 80-86 contro l’AS Monaco al termine di una partita rocambolesca. I bianconeri, dopo aver toccato il +21 nel secondo quarto, si sono arresi alla rimonta dei francesi guidati da un super Mike James, autore di giocate decisive nei minuti finali. Con questa sconfitta, la Virtus scivola ad un record di 6-17, restando sul fondo della classifica.

L’inizio promettente

La gara era iniziata con il piede giusto per Bologna. Nel primo quarto, le triple di Belinelli, Pajola e Tucker avevano acceso la Segafredo Arena, mentre il Monaco cercava di restare in partita grazie ai punti nel pitturato di Motiejunas e Blossomgame. Al termine del primo periodo, un gran parziale della Virtus aveva spinto i padroni di casa sul 26-18, aprendo le porte ad un secondo quarto di dominio.

Nel secondo periodo, la Virtus ha messo in scena uno show offensivo, arrivando a siglare un parziale di 16-0. Le triple di Pajola, il gioco interno di Shengelia e un canestro più fallo di Morgan avevano portato i bolognesi al massimo vantaggio sul 39-18. Tuttavia, un mini-parziale di Mike James e Motiejunas ha ridato ossigeno al Monaco, che ha chiuso il primo tempo limitando i danni sul 49-41.

La rimonta del Monaco

Nel terzo quarto, Bologna ha tentato di mantenere il controllo, spinta da un ispirato Tucker. Ma il Monaco, sfruttando il talento di Papagiannis e l’intensità di Diallo, ha lentamente ricucito lo strappo. Alla fine del periodo, il vantaggio della Virtus si era ridotto a soli 6 punti (62-56), preannunciando un finale al cardiopalma.

Negli ultimi 10 minuti, il Monaco ha completato la rimonta. Due triple consecutive di Mike James hanno riportato la partita in parità sul 66-66, e da lì in poi è iniziato un testa a testa serrato. Belinelli, con due triple di classe, aveva provato a tenere a galla la Virtus, ma il Monaco ha risposto colpo su colpo. Nei momenti decisivi, gli errori al tiro di Bologna e la freddezza di James hanno fatto la differenza, permettendo ai francesi di chiudere la gara sul 80-86.

Virtus Bologna: Shengelia 15, Pajola 14, Belinelli 11, Tucker 10.

Monaco: James 24, Strazel 14, Motiejunas 11, Papagiannis 11, Diallo 10, Blossomgame 10.

