50 Cent vuole cantare “Many Men” insieme a Nikola Jokic

Qualche giorno fa DeAndre Jordan aveva rivelato che in spogliatoio e in palestra, quando a scegliere la musica è Nikola Jokic, le opzioni sono sostanzialmente due: musica folk serba oppure “Many Men”, celebre canzone di 50 Cent. Si tratta di un’associazione, quella tra il brano e Jokic, abbastanza insolita visto che “Many Men” è una canzone piuttosto cruda e gangasta, nonché uno dei più grandi successi del rapper di New York.

Jordan aveva anche detto che Jokic conoscerebbe tutte le parole di “Many Men”, dall’inizio alla fine. Una versione smentita dal tre volte MVP durante un’intervista post-partita a TNT. Adam Lefkoe di Inside the NBA ha chiesto proprio a The Joker di cantare insieme a lui il famoso brano di 50 Cent: Jokic è scoppiato a ridere e ha poi detto che potrebbe imparare davvero tutte le parole e cantarla dal vivo. Magari all’All-Star Game, come ipotizzato dallo stesso Lefkoe in studio.

Jokić says he’ll maybe perform 50 Cent’s ‘Many Men’ in the future 😆 pic.twitter.com/Mk4g2EmJSv — NBA (@NBA) January 22, 2025

Il video dell’intervista ha fatto rapidamente il giro dei social ed è arrivato allo stesso 50 Cent, il quale si è addirittura offerto di cantare “Many Men” insieme a Jokic.

“Se dice che la canterà, la canteremo insieme, lo aiuterò e faremo esplodere l’arena” ha scritto 50 Cent su X. Chissà che la NBA non riesca davvero a farlo succedere a San Francisco, per l’All-Star Weekend che si terrà tra poche settimane e al quale Nikola Jokic, salvo infortuni, parteciperà sicuramente.