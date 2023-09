Virtus Bologna, chi sarà il vice di Banchi? Un nome CALDISSIMO

La Virtus Bologna, oltre ad aver esonerato Sergio Scariolo, ha esonerato anche Andrea Diana e ora deve trovare un assistant coach per Luca Banchi. Non si dovrebbe puntare su un italiano ma l’idea è di inserire nello staff un coach che ha grande esperienza internazionale e Lassi Tuovi ne ha, avendo appena allenato la Finlandia alla FIBA World Cup 2023, come riportato da Superbasket.

Tuovi, per avendo solo 36 ani, allena ad alti livelli da quasi 10 anni ed è stato anche l’head coach di Strasburgo, prima che Luca Banchi prendesse il suo posto sulla panchina dei francesi. Questa si tratta della prima grandissima esperienza per il coach finlandese che ha comunque dimostrato di essere un super studioso, nonché un uomo con grande voglia di imparare.

Stiamo a vedere avremo conferma del suo nome come assistente allenatore di Luca Banchi alla Virtus Bologna e se, nel caso, i bianconeri riusciranno a tesserarlo in tempo per la sfida di sabato alle ore 18:00 contro l’Olimpia EA7 Emporio Armani Milano, valevole un posto per la finale di Supercoppa 2023, il primo trofeo in palio in questa annata.

