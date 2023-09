Caso Cabocloo – Gli agenti “A Venezia non ci viene”, la risposta della Reyer: “Ci vediamo in tribunale”

Ennesimo episodio della telenovela fra Bruno Caboclo e la Reyer Venezia.

In estate il brasiliano ha firmato un contratto con il team lagunare ma, dopo il Mondiale e il cambio di procuratore, ha deciso di non rispettarlo. Diversi rumors parlano di un accordo con una squadra israeliana, impegnata in un tour negli Stati Uniti, con l’obiettivo di farsi notare dalla NBA.

La Reyer, dal canto, punta giustamente i piedi. Venezia ha dichiarato, tramite un comunicato ufficiale, di aver ricevuta nella tarda serata del 18 Settembre una comunicazione dagli agenti di Caboclo. Il messaggio ufficializzava l’intenzione del giocatore di non presentarsi in laguna per “motivi personali”. La Reyer ha giustamente annunciato di essere pronta a muoversi per vie legali.

Ecco la nota completa.

La Società dichiara di aver ricevuto nella tarda serata del 18 settembre 2023 una comunicazione dei rappresentanti del giocatore Bruno Caboclo che hanno comunicato l’intenzione dell’Atleta, per asseriti motivi personali, di non presentarsi a Venezia né di giocare per l’Umana Reyer. Appare evidente che tale decisione, del tutto inaspettata e appresa con stupore e sconcerto dalla Società, rappresenta una gravissima violazione degli accordi intercorsi tra le parti, i quali – giova sottolinearlo – sono tutt’ora pienamente vigenti e vincolano Bruno Caboclo a svolgere la sua attività di cestista professionista per la stagione sportiva 2023/2024 esclusivamente in favore dell’Umana Reyer Venezia e per nessun altro Club in qualsivoglia Lega e/o Federazione. Pertanto, nella consapevolezza di aver agito con la massima diligenza e professionalità ed essendosi trovata – proprio malgrado – a subire un ingente danno non solo di natura sportiva, in assenza di ravvedimento del Giocatore la Società si riserva di adottare i provvedimenti più opportuni di e di agire nelle competenti sedi per la migliore tutela dei propri diritti e interessi.

Foto: FIBA