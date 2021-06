Virtus Bologna, Djordjevic: “Scudetto dell’orgoglio. Futuro? Ancora non lo so”

Sasha Djordjevic, allenatore della Virtus Bologna, ha commentato la vittoria dello scudetto della sua squadra dopo il 4-0 in finale sull’Olimpia Milano.

Nelle parole del tecnico serbo le dediche per questo successo, i ringraziamenti di rito ma anche un grossa incognita sul suo futuro sulla panchina bianconera.

Siamo stati bravi. Ci abbiamo messo l’orgoglio, è il primo passo di questa società verso tante finali che meriteremo. E felice che il Dottore abbia detto che la squadra ha giocato per me. Orgogliosissimo di questi ragazzi, non li saprei ritrovare da nessuna altra parte. La dedico ai tifosi, al mio staff, e a tutti quelli che hanno perso un anno di basket. Sarà banale ma è così. Il futuro? Non so niente, ora penso solo a toccare la coppa. La dedico ai tifosi, tutti quelli che hanno perso un anno di basket, ai miei ragazzi che sentito sclerare e urlare, e di fatto non mollare mai, al grandissimo staff.