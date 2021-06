Virtus Bologna campione d’Italia! Anche gara 4 alle V Nere, Olimpia Milano annientata in finale

La Virtus Bologna è Campione d’Italia! Le V Nere sfruttano il primo match point, chiudono la serie di finale sul 4-0 e si cuciono lo scudetto del petto.

Successo (73-62) anche in gara 4 per la Segafredo che batte ancora l’Olimpia Milano, coronando una serie in cui si è dimostrata nettamente più fresca, lucida e compatta degli avversari.

Si tratta dello scudetto n. 15 nella storia bianconera. Una gioia attesa esattamente 20 anni, dallo scudetto del Grande Slam, quando in panchina c’era proprio Ettore Messina. Stavolta a trionfare è Sasha Djordjevic che batte il grande ex e riporta la Virtus sul tetto d’Italia, ripagando gli ingenti investimenti effettuati negli ultimi anni dal patron Massimo Zanetti.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.