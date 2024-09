Virtus Bologna, Hackett vuole vincere lo Scudetto a tutti i costi

Daniel Hackett è uno dei leader della Virtus Segafredo Bologna e a La Gazzetta dello Sport ha parlato di Supercoppa e di Scudetto:

“Sarò contento a fine stagione se avremo fatto del nostro meglio, onorando l’EuroLega e cercando di raggiungere l’obiettivo della postseason. E soprattutto sarei molto contento se fnissimo bene anche in campionato, sigillo che mi manca qua a Bologna e che voglio raggiungere a tutti i costi. Ci sono Milano, ma vedo anche Derthona, Sassari che ha fatto un buon roster, Brescia, Trapani. La Serie A sarà insidiosa e dovremmo fare del nostro meglio“, ha detto Daniel Hackett sulla possibilità di vincere lo Scudetto con la Virtus Bologna.

EUROLEGA

“Mi aspetto che già dalla prima partita sia battaglia vera. Difficile fare pronostici, tante squadre hanno cambiato parecchio. L’Eurolega è imprevedibile. Sicuramente dovremo fare del nostro meglio in casa per difendere le nostre mura e fare risultati come l’anno scorso. E poi in trasferta ogni vittoria è un’opportunità e va presa. Va fatto anche tesoro del cammino, dell’esperienza e dei falsi passi che ci saranno sicuramente. Dovremmo restare forti e cercare di tenere duro perché sarà una stagione lunga”, prosegue Hackett. “Le favorite? Le squadre greche hanno fatto un mercato fuori da ogni logica. Il Real Madrid avrà fame da riprovarci. Poi Barcelona e le altre big, ci sono sempre. Noi vogliamo essere lì, lottare e cercare di restare aggrappato al treno playoff più a lungo possibile, cercando anche di essere consapevoli di poter dire la nostra e fare bene”.

