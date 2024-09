Tyler Cain ha deciso di dire addio al basket giocato!

Tyler Cain, centro americano visto in Italia per 8 stagioni tra Forlì, Varese, Brescia, Pesaro, Tortona e LUISS Roma, ha deciso di dire addio al basket giocato dopo 14 anni da professionista in giro per l’Europa tra Italia, appunto, Lettonia e Francia.

Questo l’annuncio ufficiale di Tyler Cain tramite il suo profilo Instagram:

Ora è ufficiale!

Dopo 14 anni in campo, è arrivato il momento di ritirarmi dal basket professionistico. Questo viaggio è stato a dir poco straordinario, pieno di momenti indimenticabili.

Innanzitutto, voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti i compagni di squadra, agli allenatori, allo staff e all’organizzazione di cui ho avuto il privilegio di far parte nel corso della mia carriera. A tutti i tifosi, grazie per il loro sostegno e la loro passione.

Grazie ai miei agenti dell’Entersport Management, che sono stati con me fin dal primo giorno. Apprezzerò sempre il fatto che vi occupiate dei migliori interessi della mia carriera.

Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, in particolare a mia moglie e ai miei figli, per l’amore che mi hanno dato e per i sacrifici che hanno fatto durante questo percorso. Non ce l’avrei fatta senza di voi al mio fianco in ogni momento.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questo incredibile viaggio. Ho incrociato molte persone straordinarie lungo il cammino. Vi sarò sempre grata per l’amore e il sostegno che mi avete dimostrato e per i momenti che abbiamo condiviso insieme.