Virtus Bologna, ma che partita ha fatto Momo Diouf con l’ASVEL?

Ieri sera la Virtus Bologna non ha giocato per nulla una buona partita contro l’ASVEL Villeurbanne in Francia all’Astroballe ma c’è una buona notizia, ovvero la prestazione di Momo Diouf, uno dei più positivi dei bianconeri insieme a Isaïa Cordinier.

Momo Diouf, ex Reggio Emilia e Breogan, ha chiuso la sua partita con la Virtus Bologna contro l’ASVEL con 15 punti e 4 rimbalzi, di cui 3 offensivi, in poco più di 17 minuti. L’italiano ha chiuso con su 6 su 7 dal campo, non male per un esordiente in EuroLega e per un ragazzo che non ha avuto chissà quale esperienza internazionale.

Si è trattata perciò di un’ottima notizia per il basket italiano però ha evidenziato ulteriormente i problemi di roster nel reparto lunghi per la formazione bolognese, che può contare solo su Ante Zizic, Tornik’e Shengelia, Achille Polonara e Andrej Grazulis, che però sta avendo poco spazio in questo inizio di stagione poiché sta ancora recuperando al 100% dall’infortunio subito a marzo quando era ancora a Trento.

Al momento Devontae Cacok non è ancora tornato a disposizione di Luca Banchi e perciò i virtussini si devono adattare alla situazione però questo può voler dire subire alcune sconfitte inaspettate, tipo questa con l’ASVEL, formazione sulla carta che parte dietro nel ranking rispetto agli italiani.

Stiamo a vedere se Momo Diouf continuerà con questo livello cestistico oppure se è stato solo un fulmine nel deserto.

