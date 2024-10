Pistoia, Eric Paschall in tribuna anche a Cremona?

L’Estra Pistoia ha iniziato la sua stagione in maniera agrodolce, con una vittoria con Napoli e con una sconfitta con la Virtus Bologna, e domenica gioca a Cremona ma ha un grande problema: Eric Paschall.

L’ex giocatore NBA ha fatto malissimo nell’esordio contro la formazione campana, strappandosi la maglia prima della fine del match terminato con 5 falli, e contro le VuNere non è nemmeno andato a roster. Ora rischia di guardare la gara contro la Vanoli a Cremona sempre dalla tribuna perché Pistoia ha 7 stranieri e quindi uno a giro non può andare a referto dopo l’arrivo di Semaj Christon.

Naturalmente è un problema per i toscani non poter contare sul giocatore più talentuoso della propria squadra poiché non è in forma per poter competere a certi livelli. L’obiettivo è comunque cercare di recuperarlo fisicamente per poter sfruttare a pieno tutto il suo talento.

Stiamo a vedere se domenica alla fine a Cremona Eric Paschall giocherà contro la Vanoli oppure se Pistoia deciderà di puntare su gli altri 6 americani a roster, specialmente Semaj Christon, l’ultima aggiunta per coach Dante Calabria.

Leggi anche: Virtus Bologna, ma che partita ha fatto Momo Diouf con l’ASVEL?

La stoppata decisiva di Sako su Cordinier: FALLO oppure è stata una difesa perfetta?