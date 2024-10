La stoppata decisiva di Sako su Cordinier: FALLO oppure difesa perfetta?

La Virtus Bologna questa sera è uscita sconfitta di misura dal confronto contro l’ASVEL, i bianconeri si sono arresi 87-85 e hanno anche avuto numerose occasioni per passare in vantaggio nel finale. L’ultima è capitata nelle mani di Isaia Cordinier, il migliore in campo della Virtus, che però ha sbattuto contro la difesa di Neal Sako, il quale lo ha stoppato con un vero e proprio muro, ponendo fine al match.

🚨✅ L’ÉNORME CONTRE DE NEAL SAKO QUI OFFRE LA VICTOIRE À L’ASVEL ! 🤩 Félicitations @LDLCASVEL, quel match ! 🙌#SKWEEKLive pic.twitter.com/lt8eYSxgae — SKWEEK (@skweektv) October 10, 2024

MAIS ÇA VA PAS NEAL ?!!!! LE CONTRE DE LA WIIIIIIIIN 💥💥💥💥 pic.twitter.com/Qf2ih0jXmd — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) October 10, 2024

Il secondo video, più ravvicinato, mostra meglio la giocata di Sako. Da molti, la stoppata del lungo francese è stata considerata come un fallo non fischiato. Il dubbio è infatti che Sako tocchi la mano di Cordinier durante il terzo tempo, sbilanciandolo inoltre col corpo.

Le polemiche arrivano comunque tutte dai social, almeno per ora. Luca Banchi in conferenza stampa è stato molto chiaro, dicendosi amareggiato per la sconfitta: “Abbiamo cose su cui dobbiamo lavorare, su come approcciamo le partite e sul livello di intensità che mettiamo in campo”. La Virtus Bologna è 0-2 nelle prime due partite stagionali di EuroLega contro Efes e ASVEL.