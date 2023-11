Virtus Bologna MERAVIGLIOSA! L’Efes cade alla Segafredo Arena

Virtus Segafredo Bologna – Anadolu Efes Istanbul 93-81

(20-18; 21-17; 28-17; 24-19)

La Virtus Bologna continua il suo periodo magico e vince bene contro l’Anadolu Efes Istanbul grazie a 5 giocatori in doppia cifra: Toko Shengelia, Marco Belinelli, Bryant Dunston, Jaleen Smith e Jordan Mickey.

I ragazzi di Luca Banchi hanno fatto davvero una partita straordinaria, continuando nella loro cavalcata quasi inarrestabile, fatta di 5 vittorie di fila con la sola sconfitta all’esordio al PalaDozza contro lo Zalgiris Kaunas. Le VuNere continuano a giocare un bellissimo basket, guidati dall’onnipotenza cestistica del georgiano Shengelia e dalla triple mortifere del sempiterno ragazzo nativo di San Giovanni in Persiceto.

Questa sera non ha brillato Isaïa Cordinier, uno dei leader tecnici di questo Bologna, ma l’esperienza di Bryant Dunston, grandissimo ex della gara (era stato anche capito dei turchi), ha fatto la differenza. Si sapeva che non sarebbe stata una gara normale per lui e l’ha confermato a suon di canestri (14 punti) e rimbalzi (6). Alla fine la Virtus Bologna ha battuto l’Efes con il risultato finale di 93 a 81.

Virtus Bologna: Cordinier 7, Lundberg 0, Belinelli 17, Pajola 3, Smith 12, Pajola 7, Mascolo NE, Cacok 4, Shengelia 19, Mickey 10, Dunston 14, Abass 0. All. Luca Banchi.

Efes: Larkin 16, Beaubois 17, Bryant 7, Gazi NE, Clyburn 10, Thompson 6, Pleiss NE, Hollatz NE, Osmani NE, Willis 4, Zizic 15, Jones 6. All. Erdem Can.

