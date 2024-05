Chris Paul, questa notizia lo avvicina al RITIRO?

La point guard dei Golden State Warriors, Chris Paul, ha subito un lento declino nelle ultime stagioni, dimostrando ancora una volta che Padre Tempo è imbattibile. Ora, il grande di tutti i tempi sembra essere già in procinto di passare alla cabina di regia di ESPN.

12x #NBA All-Star @CP3 will serve as a guest analyst on NBA Countdown during the 2024 Eastern Conference Finals 🏀 🔗: https://t.co/Al7Xk1utKb | #DisneyUpfront pic.twitter.com/Qz0cvhPZce — ESPN PR (@ESPNPR) May 14, 2024

Paul è stato ufficialmente annunciato come analista ospite di NBA Countdown durante le prossime Eastern Conference Finals, tramite le pubbliche relazioni di ESPN. Il 12 volte All-Star si unirà alle personalità in onda Malika Andrews, Stephen A. Smith, Bob Myers e Michael Wilbon. Anche l’insider NBA di ESPN, Adrian Wojnarowski, sarà ospite del programma.

Chris Paul è reduce dalla sua peggior stagione di sempre, con una media di 9,2 punti a partita con il 44,1% al tiro, 3,9 rimbalzi e 6,8 assist in 26,4 minuti. Si tratta di medie minime in tutta la carriera, tranne che per gli assist, che si sono classificati al 12° posto nella lega. Il 39enne ha inoltre iniziato da titolare solo 18 partite, 27 in meno rispetto al suo secondo record negativo.

Stiamo a vedere cosa accadrà ma non ci stupiremmo se decidesse di ritirarsi quest’estate perché non riesce più a fare la differenza come vorrebbe.

