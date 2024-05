Bronny James vuole davvero giocare con papà LeBron in NBA?

Da quando Bronny James ha sconvolto internet con l’annuncio di voler lasciare USC, il mondo del basket sta speculando ferocemente sulla sua prossima destinazione. La possibilità che l’anno prossimo Bronny giochi con il padre LeBron James nei Los Angeles Lakers ha messo in fibrillazione fan e opinionisti.

Tuttavia, Bronny non è preoccupato di poter formare il primo duo padre-figlio della storia dell’NBA, come riporta Michael Scotto di USA Today.

“Quando arriverò lì, non credo che sarà come tra me e mio padre”, ha detto Bronny. “Sarei felice di arrivare in NBA piuttosto che pensare a giocare con mio padre. Non è questa la mia mentalità in questo momento. Sto solo cercando di lavorare e vedere dove mi porterà”.

L’ex Trojan ha ancora un po’ di lavoro da fare prima di essere pronto a dare un contributo significativo a una squadra NBA, visto che da matricola ha avuto una media di soli 4,8 punti a partita con il 36,6% al tiro, 2,8 rimbalzi e 2,1 assist. Bronny ha subito un arresto cardiaco durante un allenamento precampionato, che ha compromesso la sua stagione.

Stiamo a vedere se alla fine vedremo davvero Bronny James con LeBron ai Los Angeles Lakers come molti scrivono.

