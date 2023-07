La Virtus Bologna sta per sferrare il prossimo colpo di mercato: Bryant Dunston. Sergio Scariolo ha deciso di puntare su un centro di esperienza come l’americano con passaporto armeno ex Varese come cambio di Devantae Cacok. A riportare per primo la notizia è stato Stadio.

Ismael Bako ha deciso di accettare l’offerta dell’UNICS Kazan e perciò si libera uno spazio e uno stipendio in casa Virtus Bologna, che può così affondare con Bryant Dunston.

L’americano con passaporto armeno non è più un ragazzino e quindi naturalmente non potrà fare il centro titolare però può sicuramente alternarsi con Cacok ed eventualmente anche con Jordan Mickey, che giocherà anche da ala forte.

Nel frattempo, sempre parlando di lunghi a Bologna, tiene ancora banco il caso di Toko Shengelia, che potrebbe decidere di lasciare Bologna, nonostante le smentite della società. Anche questa è una situazione da monitorare, come anche quella di Gabriel “Iffe” Lundberg.

Stiamo a vedere come si evolverà la situazione da qui a fine mese. Di sicuro – o quasi – c’è che Bryant Dunston tornerà in Italia dopo l’esperienza a Varese e firmerà per la Virtus Bologna in questo mercato. Il resto è tutto da vedere e da scoprire giorno dopo giorno, ora dopo ora.