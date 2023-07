Colbey Ross lascia la Serie A da MVP: giocherà in EuroCup

Colbey Ross è stato grande protagonista dell’ultima stagione di Serie A, dominata con Varese con la quale non ha raggiunto i Playoff solo per via della sentenza che ha penalizzato i biancorossi. L’americano è stato nominato MVP grazie ai 17.5 punti, 4.4 rimbalzi e 7.5 assist di media: è anche entrato in un ristretto club di giocatori capaci di realizzare una tripla-doppia.

Nelle scorse settimane Ross, ancora free agent, è stato membro della squadra degli Utah Jazz per la Summer League NBA, dove ha segnato invece 12.2 punti di media con 5.0 assist. Si poteva ipotizzare per lui un futuro anche in EuroLega come backup, invece Ross sarà la point guard titolare del Buducnost. La squadra ungherese, che giocherà in EuroCup nella prossima stagione, lo ha ufficializzato poco fa.

Al Buducnost, Ross ritroverà due conoscenze del nostro campionato, JaCorey Williams e Allerik Freeman, e giocherà con McKinley Wright IV, arrivato solo ieri dai Dallas Mavericks.