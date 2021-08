Virtus Bologna, Nico Mannion salta tutta la Supercoppa?

Preoccupazione per lo stato di salute di Nico Mannion in casa Virtus Bologna. Il playmaker azzurro, colpaccio di mercato dell’estate bianconera, non è a disposizione di coach Scariolo nel ritiro di Folgaria a causa di una fastidiosa infezione intestinale.

Problema che sembra abbastanza grave, dato che si parla addirittura del rischio che Mannion salti tutta la Supercoppa. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, l’ex Warriors avrebbe messo nel mirino la prima di campionato, saltando tutto il torneo pre-stagionale per arrivare al top per l’inizio della regular season.

La Virtus entrerà in scena dai quarti di finale il 18 Settembre, poi eventualmente lunedì 20 e martedì 21 le Final Four da giocare in casa.

La prima di campionato, invece, è in programma per il 26 Settembre.

Foto: FIBA