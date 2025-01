Virtus Bologna, quali sono le opzioni per sostituire Will Clyburn?

L’infortunio di Will Clyburn, che terrà l’ala statunitense lontana dai campi fino a fine marzo, costringe la Virtus Bologna a rivedere i piani e ad agire sul mercato. Finora la proprietà aveva resistito all’idea di sforare il budget stagionale, ma la gravità della situazione impone una scelta immediata per evitare ulteriori contraccolpi.

Le opzioni sul tavolo: Nunnally, Sumner o una scelta di prospettiva?

Tra i nomi circolati per rinforzare il roster bianconero ci sono quelli di James Nunnally e Edmund Sumner. Nunnally, veterano dell’EuroLega, sta cercando un ritorno nel massimo torneo continentale e potrebbe rappresentare una soluzione immediata per l’esperienza che porterebbe al gruppo. Sumner, ex giocatore dello Zalgiris, è un altro profilo già accostato in passato alla Virtus e potrebbe dare un contributo atletico importante.

Secondo i quotidiani locali, però, la società potrebbe optare per una strategia diversa, seguendo le indicazioni di coach Dusko Ivanovic. L’idea sarebbe quella di puntare su un giovane prospetto, un investimento per il futuro in linea con l’operazione realizzata nel 2021 con Isaia Cordinier. Questa scelta garantirebbe un rinforzo immediato ma anche un patrimonio tecnico da sviluppare nelle prossime stagioni.

La decisione finale

Con l’esigenza di restare competitivi in EuroLega e in campionato, la Virtus Bologna non può permettersi di sbagliare il sostituto di Will Clyburn. La scelta tra un veterano affidabile e un giovane da valorizzare rappresenta un bivio importante per la stagione in corso e per il futuro del club.

