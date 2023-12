Virtus Bologna, Rihards Lomasz sarà il sostituto di Smith

Digerito l’addio ufficiale di Jaleen Smith la vigilia di Natale, la Virtus Bologna ha virato sul suo sostituto. Come riportato da Luca D’Alessandro e confermato da Sportando, la trattativa tra i bianconeri e Rihards Lomasz sarebbe ormai conclusa.

Lomasz, guardia lettone classe 1996, era stato accostato a Tortona nei giorni scorsi prima che i piemontesi scegliessero Colbey Ross. Il giocatore in questa prima parte di stagione ha militato nel Merkezefendi, in Turchia, dove ha segnato 14.7 punti di media. In passato ha giocato in patria e anche in EuroLega, tra il 2020 e il 2021 con l’ASVEL, oltre che in Germania e Spagna.

Ora Rihards Lomasz firmerà quindi un nuovo contratto con la Virtus, confrontandosi per la prima volta col campionato italiano. Ritroverà Luca Banchi, suo CT in Nazionale (con la quale però non ha partecipato all’ultimo Mondiale).