Virtus Bologna, Shengelia racconta la verità sulla trattativa col Pana

Tornike Shengelia ha confermato che rimarrà alla Virtus Bologna durante la stagione 2023-24.

“Direi che c’è stato interesse da parte di alcune squadre, il che è normale. Tu sei un giocatore, ci sono le squadre e loro sono interessate. Quindi c’era una situazione. Ma al giorno d’oggi la parola ‘riferito’ è una parola così strana. Tutti cercano di dire che hai fatto qualcosa, anche se in realtà non l’hai fatto. Dicono che ho firmato ufficialmente o che ho fatto questo o quello senza nemmeno farmi una domanda. Ma si sa, questa è la società in cui viviamo oggi e a questo punto ci siamo un po’ abituati. Molte piattaforme vogliono diffondere le informazioni per ottenere click o altro. C’è un qualche tipo di verità. Non viene dal nulla, ma i fatti che affermano… Non è vero che ho firmato fisicamente o personalmente alcuni documenti o contratti…”.

La proposta a Shengelia del Panathinaikos era concreta ma resterà alla Virtus Bologna

“Alla fine della giornata il fatto che io accetti o non accetti non è importante perché ho un contratto con la Virtus Bologna. Non sto parlando di una squadra particolare o di un giocatore come me. Vorrei fare un esempio. Se il giocatore è sotto contratto e l’altra squadra è interessata, tutte e tre le parti devono essere d’accordo. Se questo accade, l’affare si farà. Se una delle parti non è d’accordo, l’affare non si farà. Quindi, questo è tutto ciò che ho da dire”.

Fonte: BasketNews