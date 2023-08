Trentino Basket Cup: Kyle Anderson non gioca ma la Cina di Djordjevic vince contro Capo Verde

Nella prima semifinale della Trentino Basket Cup la Cina di Sasha Djordjevic vince largamente 86 a 66 contro Capo Verde, che non ha messo in quintetto Walter Tavares e che ha chiuso con solo 6 punti.

I cinesi hanno deciso di non puntare su Kyle Anderson per questa gara, vediamo se giocherà la finale per il primo posto, avendo appunto vinto la prima semifinale. L’altra finalista sarà la vincitrice della gara tra Italia e Turchia.

Cina: Cui 18, Fang 11, Zhang 10.

Capo Verde: I. Almeida 20, Gomes 11, J. Almeida 6, Wa.Tavares 6