Virtus inarrestabile e anche Manu Ginobili è PAZZO per il Beli

La Virtus Bologna continua a non volersi fermare in EuroLega, e ieri sera ha consolidato il secondo posto in classifica con una vittoria al fotofinish contro il Bayern Monaco, decisivo un canestro di Iffe Lundberg nel finale. La squadra di Luca Banchi ha vinto finora 13 partite su 18 in coppa, alle spalle del solo Real Madrid, trascinata da tutti i suoi interpreti. Tra questi spicca sicuramente l’immortale Marco Belinelli, che a quasi 38 anni sta segnando 14.6 punti di media in EuroLega (16 contro il Bayern).

Le prestazioni del Beli hanno attirato anche l’attenzione di un tifoso speciale, Manu Ginobili. L’azzurro e l’argentino sono stati compagni ai San Antonio Spurs ed insieme hanno vinto il titolo NBA nel 2016. Su X, Ginobili ha commentato il post della Virtus facendo riferimento proprio alle prestazioni di Belinelli:

Bella Beliiii! Grampa Juice sarebbe Succo del Nonno?

Il fenomeno argentino ha voluto sottolineare come Belinelli stia facendo proprio come il vino, più invecchia e più migliora. Lo dicono le statistiche, visto che quella in corso è la sua miglior stagione in carriera in EuroLega.