Serie A, deplorazioni per Ettore Messina, Federico Pasquini e Aniello Longobardi

Sono arrivate 3 deplorazioni da parte della Federazione Italiana Pallacanestro per 3 esponenti importanti della nostra Serie A: Ettore Messina dell’Olimpia EA7 Milano, Federico Pasquini della Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Aniello Longobardi della Givova Scafati.

Qui di seguito un estratto del comunicato FIP:

ETTORE MESSINA (Capo Allenatore EA7 EMPORIO ARMANI). Deplorazione per comportamento protestatario e irriguardoso a fine gara [art. 32,1a RG, art. 33,1/1a RG rec., art. 24,2b RG]

FEDERICO PASQUINI (Dirigente BANCO DI SARDEGNA SASSARI). Deplorazione per essere entrato, all’inizio dell’intervallo tra il 2° ed il 3° periodo, all’interno del campo di gioco per protestare avverso una decisione arbitrale, fatto che ne comportava l’immediato allontanamento dal campo stesso [art. 35,1a RG]

GIVOVA SCAFATI, ANIELLO LONGOBARDI. Deplorazione per comportamento protestatario avverso le decisioni degli arbitri, per tutto l’arco della gara, dalle tribune [art. 35,1b RG rec., art. 24,2b RG]

Per poter leggere le altre multe, oltre alle deplorazioni per Messina, Pasquini e Longobardi, potete andare sul sito della Federazione Italiana Pallacanestro e approfondire il tutto. Sono arrivate sanzioni per team di Serie A, di Serie A2 e di Serie A2 femminile. QUI potete trovare tutto quello che vi serve.

