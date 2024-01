MR. CLUTCH LUNDBERG! Iffe ne mette un altro e la Virtus Bologna di rimonta batte il Bayern Monaco

Virtus Segafredo Bologna – FC Bayern Monaco 85-83

(22-24; 20-22; 23-23; 20-14)

Ennesima vittoria della Virtus Bologna in EuroLega, questa volta contro il Bayern Monaco, all’esordio di Ante Zizic e di Rihards Lomazs (che però non è sceso in campo) con la maglia della Segafredo. I padroni di casa hanno inseguito per tutto il match ma alla fine sono riusciti a mettere la freccia grazie a Marco Belinelli e ad Isaïa Cordinier e soprattutto per merito del solito ultimo canestro di Iffe Lundberg, il secondo in fila dopo quello di settimana scorsa in casa del Partizan Belgrado.

1° tempo

Primo quarto di gara molto equilibrato, con le due formazioni che si studiano ma che segnano comunque parecchio e al suono della prima sirena i bavaresi conducono di due lunghezze, 24 a 22, nonostante la bomba sulla sirena di Alessandro Pajola. Nel secondo periodo la situazione non cambia e non è un bene per le VuNere, visto che i tedeschi hanno Carsen Edwards e Sylvain Francisco. Al 15′ siamo sul +2 per il Bayen Monaco, 33 a 31. Negli ultimi 5 minuti del primo tempo gli ospiti continuano a tenere il pallino del gioco e all’intervallo lungo sono sopra 46 a 42.

2° tempo

All’inizio della ripresa il Bayern prova a premere subito il piede sull’acceleratore e allunga: +7 a 4:33 dal suono della terza sirena. La Virtus però è un osso durissimo, come ha dimostrato in tutta questa stagione e ritorna in fretta a un possesso di distanza al 29′. Un appoggio più fallo di Francisco e un canestro in contropiede di Belinelli chiudono il terzo quarto con gli ospiti in vantaggio 69 a 65. Hackett torna in campo e si vede: 4 punti con due penetrazioni, fallo antisportivo subito e -1 a 6′ dal termine. Bologna inizia ad armare la mano da tre punti di Belinelli e Shengelia che pareggiano a quota 79 e poi passano davanti proprio grazie a una decollata pazzesca del francese: +2 Segafredo a 3′ dalla fine. Il Bayern Monaco perde la testa nel finale (blocco irregolare di Ibaka e tecnico per proteste di Pablo Laso) e la Virtus Bologna ne vince un’altra. 85 a 83 VuNere il punteggio finale.

Virtus Bologna: Cordinier 11, Lundberg 9, Belinelli 16, Pajola 8, Mascolo NE, Lomazs NE, Shengelia 18 Hackett 15, Polonara 3, Zizic 1, Dunston 4, Abass 0. All. Luca Banchi.

Bayern Monaco: Weiler-Babb 4, Francisco 12, Edwards 22, Giffey 0, Radoncic 2, Bonga 5, Bolmaro 5, Lucic 0, Obst 12, Ibaka 15, Brankovic 0, Ibaka 6. All. Pablo Laso.

