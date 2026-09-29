hall milano

Hall si prende Milano: l’Olimpia supera sulla sirena una bella Virtus Bologna nell’euroderby

Coppe Europee Eurolega Home
Francesco ManziLascia un Commento su Hall si prende Milano: l’Olimpia supera sulla sirena una bella Virtus Bologna nell’euroderby

L’Olimpia Milano strappa la prima vittoria stagionale in EuroLega nell’euroderby contro la Virtus Bologna, andato in scena al Forum e conclusosi 87-85 al termine di una battaglia colpo su colpo nel secondo tempo. A decidere la gara è Devon Hall, il veterano tornato a Milano dopo i gloriosi anni al Fenerbahçe: l’americano prima segna la tripla in step-back in faccia a Diarra per il +3 a 1′ dalla fine, poi si prende la scena con il buzzer beater dalla media dopo il pareggio bianconero momentaneo.

Un solo protagonista nel finale, insomma, ma Peppe Poeta ha potuto contare anche su un ottimo Guduric (14 punti) e su un Moses Wright presente sotto canestro. Dall’altra parte la Virtus Bologna, scivolata a -15 nel primo tempo, ha confermato quanto di buono fatto vedere settimana scorsa contro il Fenerbahçe, rimontando sulle ali dello strapotere fisico di Aliou Diarra, presenza costante vicino a entrambi i ferri, e al talento di Klintman e Carr, autore di una tripla che nel finale aveva regalato il momentaneo +3 alla Virtus, illusione di poterla portare a casa.

Nel finale, dopo la sirena, forti tensioni tra Daniel Hackett e Garrison Mathews, che si erano già beccati nel primo tempo in campo. I due sono stati separati a forza dai compagni e portati negli spogliatoi quasi di peso per evitare il confronto fisico. Un derby già acceso, il secondo della stagione dopo quello di Supercoppa.

Francesco Manzi
Latest posts by Francesco Manzi (see all)

Related Posts

belinelli

Marco Belinelli: “Virtus Bologna? Non ci collaboro più, non li sento da marzo”

Francesco Manzi
olimpia milano

Il primo trofeo stagionale è dell’Olimpia Milano: vinta la Supercoppa contro Venezia

Francesco Manzi
lorenzo brown

EA7 Milano, Lorenzo Brown si sfoga sui social: “Liberatemi”

Francesco Manzi

Lascia un commento

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.