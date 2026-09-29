Hall si prende Milano: l’Olimpia supera sulla sirena una bella Virtus Bologna nell’euroderby

L’Olimpia Milano strappa la prima vittoria stagionale in EuroLega nell’euroderby contro la Virtus Bologna, andato in scena al Forum e conclusosi 87-85 al termine di una battaglia colpo su colpo nel secondo tempo. A decidere la gara è Devon Hall, il veterano tornato a Milano dopo i gloriosi anni al Fenerbahçe: l’americano prima segna la tripla in step-back in faccia a Diarra per il +3 a 1′ dalla fine, poi si prende la scena con il buzzer beater dalla media dopo il pareggio bianconero momentaneo.

¡Devon Hall! Asistencia de Bolmaro y golazo del estadounidense para la victoria del Olimpia Milano en el clásico italiano. pic.twitter.com/gmFfYOGS0B — Fernando Torok (@ftorok6) September 29, 2026

Un solo protagonista nel finale, insomma, ma Peppe Poeta ha potuto contare anche su un ottimo Guduric (14 punti) e su un Moses Wright presente sotto canestro. Dall’altra parte la Virtus Bologna, scivolata a -15 nel primo tempo, ha confermato quanto di buono fatto vedere settimana scorsa contro il Fenerbahçe, rimontando sulle ali dello strapotere fisico di Aliou Diarra, presenza costante vicino a entrambi i ferri, e al talento di Klintman e Carr, autore di una tripla che nel finale aveva regalato il momentaneo +3 alla Virtus, illusione di poterla portare a casa.

Nel finale, dopo la sirena, forti tensioni tra Daniel Hackett e Garrison Mathews, che si erano già beccati nel primo tempo in campo. I due sono stati separati a forza dai compagni e portati negli spogliatoi quasi di peso per evitare il confronto fisico. Un derby già acceso, il secondo della stagione dopo quello di Supercoppa.