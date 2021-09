Zach LeDay, dopo un’ottima stagione all’Olimpia Milano, ha firmato per il Partizan Belgrado.

Quest’anno perciò non giocherà in EuroLega ma in EuroCup. Molti hanno considerato questo cambiamento come un passo indietro, specie per l’assenza dalla massima competizione continentale.

LeDay però ha risposto molto chiaramente alle critiche, facendo intendere che un allenatore come Obradovic vale più di qualsiasi torneo.

Aver scelto il Partizan Belgrado non è assolutamente un passo indietro per la mia carriera. Giocare per Zeljko Obradovic conta quanto disputare l’EuroLega.

Dichiarazioni di grande rispetto per il suo nuovo coach, decisivo nella scelta di LeDay di lasciare Milano per volare in Serbia.

Big statement from Zach Leday and you can not disagree! 👊 pic.twitter.com/C8gvsD4XLa — BasketNews.com (@BasketNews_com) September 18, 2021

Foto: olimpiamilano.com