Zalgiris Kaunas, si pensa a Daulton Hommes per la prossima stagione?

Lo Zalgiris Kaunas è una di quelle squadre di EuroLega che si può permettere di fare delle scommesse e comunque disputare buonissime annate e la prossima scommessa potrebbe essere Daulton Hommes, ex Vanoli Cremona. L’americano ha giocato una stagione strepitosa in Serie A con la maglia dei lombardi, risultando uno dei migliori tiratori da tre punti della competizione. Se Cremona è riuscita a salvarsi abbastanza tranquillamente, tantissimi meriti sono suoi, oltre che di Peppe Poeta.

Secondo quanto riportato da Donatas Urbonas, giornalista lituano molto addentro alle cose dello Zalgiris Kaunas, Daulton Hommes potrebbe piacere alla squadra di EuroLega. Al momento si tratta solo di un’idea, neanche di un interessamento concreto. Però è già un inizio.

Zalgiris Kaunas is also monitoring Daulton Hommes, according to sources, but nothing is advanced yet. — Donatas Urbonas (@Urbodo) May 27, 2021

Quest’anno Hommes ha chiuso la regular season con una media di 16,4 punti, 4,6 rimbalzi e 1,7 assist, tutto questo tirando con il 42,7% da dietro l’arco. Numeri molto interessanti per un rookie che non si conosceva minimamente in Europa prima del suo approdo alla Vanoli. Non sappiamo se riuscirà a tenere botta con il fisico dei giocatori del top campionato europeo per club ma crediamo che sia giusto che lui abbia una chance in EuroLega, anche da subito.

