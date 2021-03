Zion Williamson ha eguagliato un record di Kareem Abdul-Jabbar stabilito più di 50 anni fa

Nel suo secondo anno in NBA, Zion Williamson ha raggiunto la leggenda NBA Kareem Abdul-Jabbar in una statistica impressionante. Secondo ESPN, Williamson ha segnato almeno 20 punti con il 50% al tiro in 14 partite consecutive. Questo gli ha permesso di raggiungere Abdul-Jabbar per la serie più lunga di sempre nelle sue prime due stagioni.

