L’incredibile rimonta di Atlanta contro Orlando è da libro dei record

Gli Atlanta Hawks hanno affrontato gli Orlando Magic questa notte e sono rimasti in svantaggio per gran parte della partita, arrivando anche a -16 punti a circa sei minuti dal termine. Trae Young e compagnia, tuttavia, hanno recuperato possesso dopo possesso e hanno vinto 115 a 112.

L’incredibile rimonta degli Hawks ha sfidato la storia, come affermato da ESPN Statistics and Information.

The Hawks trailed 106-90 with just under 6 minutes remaining before coming back to win 115-112 vs the Magic.

Entering today, teams were 1-232 when trailing by 16+ points in the final 6 minutes of the game. pic.twitter.com/NgyV1v9GEb

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 4, 2021