Valencia Basket – Real Madrid 89-78

(29-21; 26-14; 16-17; 18-26)

Valenica e Real arrivano da due momenti opposti all’incontro di questa sera: i padroni di casa, prima della sosta per le coppe nazionali, hanno vinto in casa contro il CSKA, mentre il Real, in casa, ha subito venti punti dal Baskonia. La partita è importante per entrambe, il Valencia per tornare in zona playoff, il Real per consolidare la quarta posizione.

Marinkovic apre con una tripla dopo la contesa, seguito da Kalinic e il Real accusa la fisicità dei padroni di casa trovando il primo canestro, dopo diverse azioni a vuoti, con un appoggio di Tavares dopo due minuti e mezzo di gioco. Valencia dà impressione di essere consapevole dei suoi mezzi e prosegue con molta intensità e fisicità difensiva prendendo un piccolo vantaggio a metà quarto (15-6). Il Real si affida all’uomo di maggior esperienza, Carroll, cerando di rimanere in partita, ma deve far fronte al terzo fallo personale di Garuba in poco più di cinque minuti di gioco e così coach Laso chiama il primo minuto. Il Real è solo Carroll (15 punti nel primo periodo), il Valencia è più corale e trova protagonisti diversi in ogni azione per chiudere sul 29-21 il primo quarto.

Entrambe le squadre iniziano abusando del tiro da tre ma le percentuali si abbassano moltissimo, i due coach iniziano a ruotare coinvolgendo buona parte della panchia e sembra proprio dalla panchina arrivare il salvatore della patria per il Real: Causer in tre azioni realizza una tripla e subisce due falli in palleggio, ma è un fuoco di paglia. Il Valencia con Labeyrie mantiene il vantaggio costruito e anzi arriva anche la doppia cifra di vantaggio con una tripla di Hermannson per il +14 di metà secondo quarto che costringe di nuovo coach Laso al minuto (44-30). I ritmi e le percentuali calano moltissimo e la costante sono i viaggi in lunetta di entrambe le squadre che hanno esaurito i bonus. La sensazione è che il Valencia quando fa sul serio trova sempre il canestro. Si ferma Llull (non rientrerà più in campo) a un minuto e quaranta, il Valencia va +17 (50-33) e coach Laso chiama minuto per l’ultimo minuto e diciannove secondi, ma nessun mini parziale, anzi con gli ultimi 5 secondi coach Ponsarnau disegna la tripla di Prepelic per il 55-35.

Si riparte con Deck in penetrazione e poi molta confusione da una parte e dall’altra con ritmi che non sono più quelli del primo quarto e entrambe le squadre a sprecare molti falli. Il Real continua a essere solo Deck e il Valencia si incarta subendo il primo miniparziale di 0-8 (Deck–Laprovittola–Tavares) che fa rientrare il Real a -12 (57-45) costringendo coach Ponsarnau a fermare la partita. La parte centrale del quarto riprende con molta confusione da entrambe le squadre, coach Laso ci prova con il doppio lungo Tyus-Tavares, il Valencia reagisce prontamente trovando tre punti pesanti, mentre il Real perde momentaneamente Carroll e l’azione successiva Williams commette antisportivo su Tyus, Deck raccoglie dalla spazzatura e sigla il -11. Il Real prova a stare in partita, ma viene ricacciato indietro dalla coralità del Valencia, che sale in un amen sul +16 e approfittando di qualche sbavatura di troppo del Real tocca un nuovo +20 con Kalinic e Hermannson (71-52) per andare all’ultimo riposo.

Il Real parte subito forte per dare un senso agli ultimi dieci minuti, ma tocca solo il -14 dopo una tripla di Abalde, è un fuoco di paglia, Prepelic e Labeyrie portano di nuovo la distanza dell’intervallo mettendo in sicurezza la partita con cinque minuti da giocare. Minuti che servono a Kalinic, Labeyrie, Causeur, Prepelic, Carroll, Abalde (tre triple nell’ultimo minuto e mezzo), Hermannson per sistemare i tabelloni personali. Finisce 89-78.

Valencia: 16 Van Rossom (8 assist), 14 Marinkovic, 12 Kalinic

Real Madrid: 20 Carroll, 13 Abalde, 11 Tavares

