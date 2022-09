3 giocatori dell’Ucraina che l’Italbasket deve temere

La gara di oggi tra l’Italbasket e l’Ucraina è certamente la più importante del girone per i nostri ragazzi. Sembra strano dirlo ma un successo stasera ci permetterebbe quasi certamente di evitare la spauracchio Serbia agli Ottavi di Finale. Poi è vero che bisogna affrontarli tutti, ma meglio affrontare la Serbia più avanti e non subito al primo turno a eliminazione diretta.

Non è una Nazionale completamente nuova perché ci abbiamo giocato contro il 24 agosto a Riga e abbiamo vinto abbastanza bene, nonostante qualche piccola difficoltà. Oggi bisogna ripetere quel match, specialmente il risultato.

Qui di seguito vi elenchiamo i 3 giocatori dell’Ucraina che sulla carta potrebbero mettere in maggiore difficoltà l’Italbasket.

Sviatoslav Mykhailiuk

Squadra: Toronto Raptors

Ruolo: guardia-ala

Statistiche stagione 2021-22: 4.6 punti, 1.6 rimbalzi e 0.8 assist in NBA con Toronto

L’Ucraina ha due giocatori NBA di medio livello a roster – non hanno Danilo Gallinari, ecco – e Mykhailiuk è uno di questi. La guardia-ala è attualmente in forza ai Toronto Raptors e si appresta a vivere la sua quinta stagione oltreoceano, la seconda con la franchigia canadese. I nostri esterni dovranno essere bravi a limitarlo perché sta viaggiando a oltre 17,5 punti di media per ogni allacciata di scarpe. È un giocatore molto pericoloso e che ci può mettere in difficoltà in molti modi diversi. La nostra vittoria passa anche dalla difesa sull’esterno dei Raptors.

Oleksij “Alex” Len

Squadra: Sacramento Kings

Ruolo: centro

Statistiche stagione 2021-22: 6.0 punti, 4.1 rimbalzi e 1.2 assist in NBA con Sacramento

Ecco l’altro “NBA”. Ormai Len è un veterano del basket americano perché a ottobre inizierà la sua season 10 nel miglior campionato del mondo per club. Anche lui è passato dai Toronto Raptors ma non è un giocatore che sposta chissà quanto a livello NBA. E un verità non lo è mai stato, a parte un paio di stagioni a Phoenix ma ormai sono passati tanti anni da quel periodo. Certamente, in questo EuroBasket, se imbrocca la partita, può essere una bella spina nel fianco per tutti. E poi gioca in un ruolo in cui siamo completamente sguarniti: è un centro. Melli, Biligha, Polonara e Tessitori avranno il loro bel da fare stasera.

Artem Pustovyi

Squadra: Gran Canaria

Ruolo: centro

Statistiche stagione 2021-22: 9.6 punti, 4.3 rimbalzi e 0.5 assist in EuroCup con Gran Canaria

Anche lui centro, anche per lui grande esperienza, europea però, non NBA. Dopo un doppio triennio tra Obradoiro e Barcelona, l’estate scorsa si è trasferito a Gran Canaria. Giocando anch’egli in un ruolo per noi “particolare”, potrebbe causarci molti dolori. La nostra speranza è che non faccia troppo valere i suoi 216 centimetri per quasi 100 chilogrammi. La speranza ucraina invece è che le proprie “big towers” possano essere il fattore chiave della contesa.

In tutto questo non dobbiamo dimenticarci che questi ragazzi giocano con l’obiettivo di rendere orgoglioso il proprio Paese, sempre in guerra con la Russia. Può sembrare una banalità ma non lo è a livello motivazionale e di voglia di raggiungere determinati risultati.

Immagini in evidenza: FIBA