Colpo Udine, in arrivo l’ex NBA Isaiah Briscoe

Già nella scorsa stagione Udine aveva composto una squadra di tutto rispetto, tra le più forti della Serie A2. La promozione nella massima serie è stata però mancata con l’eliminazione in semifinale Playoff e i bianconeri saranno costretti a riprovarci nella stagione che sta per iniziare. Per farlo, un altro mercato altisonante: dopo Keshun Sherrill, che arriva da una stagione stellare in Turchia, il secondo americano sarà Isaiah Briscoe, come scritto da Il Messaggero e confermato a BasketUniverso.

Classe 1996, Briscoe ha all’attivo 39 partite in NBA con gli Orlando Magic nella stagione 2018-19. Nell’ultima annata ha vestito la maglia degli Iowa Wolves in G-League con 13.4 punti, 4.6 rimbalzi e 4.6 assist di media. Secondo quanto riferito a BasketUniverso, l’annuncio è atteso a breve.