La Lituania fa ricorso per un libero non tirato: la risposta della FIBA

La protesta della Lituania per il risultato della partita contro la Germania si è esaurita allo scadere dei 60 minuti e non è stata nemmeno presa in considerazione, come annunciato dalla FIBA. Inoltre la protesta non includeva un motivo valido per essere presentata secondo le regole.

Questo il comunicato stampa della FIBA:

FIBA ​​Europe ha rilasciato una dichiarazione in merito alla partita del Gruppo B di FIBA ​​EuroBasket 2022 tra Lituania e Germania, giocata il 4 settembre 2022 a Colonia, in Germania.

A conclusione della partita, la nazionale lituana ha presentato reclamo per la mancata assegnazione di un meritato tiro libero a seguito del fallo tecnico inflitto alla Germania a 1:26 dalla fine del terzo quarto.

Il Giudice Unico ha ritenuto inammissibile la protesta in quanto i lituani hanno consegnato i motivi della protesta al di fuori dell’orario designato di 60 minuti dopo la partita.

Hanno anche osservato che, se avessero ritenuto ammissibile il reclamo, lo avrebbero respinto in quanto il motivo addotto non è uno dei motivi per cui un reclamo può essere presentato.

Insomma, nonostante l’errore abbastanza evidente, la FIBA non avrebbe accettato la contestazione della Lituania in nessun caso, come prevedibile. Stiamo a vedere se ricapiteranno errori così gravi anche nei prossimi match.

