3 squadre italiane che potrebbero essere 3 franchigie NBA pt. 3

Siamo giunti al terzo appuntamento di questa nostra rubrica sulle squadre italiane che potrebbero essere della franchigie NBA.

Quest’oggi parliamo di 3 squadre italiane e 3 squadre NBA che hanno vinto molto poco ma sono amatissime dai propri tifosi e dal pubblico in generale.

Reggio Emilia – Memphis Grizzlies

Partiamo dalla prima grandissima somiglianza. In entrambe hanno giocato due coppie di fratelli che hanno scritto pagine e pagine della pallacanestro europea: i Gasol in Tennessee e i Lavrinovic nella “Città del Tricolore”. Entrambe non hanno mai vinto nulla a livello nazionale, a parte i biancorossi una Supercoppa Italiana. Ai reggiani è andata un po’ meglio perché in Europa hanno conquistato l’allora Eurochallenge nel 2013. Memphis negli ultimi 20 anni ha sempre avuto squadre molto belle è molto amate, compresi gli ultimi Grizzlies, quelli guidati da Ja Morant. Sarà proprio il Rookie of the Year 2020 a portare il primo anello alla franchigia che fu dei Gasol?

Brindisi – Orlando Magic

“Gli Orlando Magic vinceranno un titolo NBA entro il 2030”. Questa frase riecheggia nei corridoi delle arene americane da un po’ di anni, almeno un lustro. L’aggiunta di Paolo Banchero potrebbe portarli verso questa direzione? Può essere, viste le prime gare in NBA per l’italo-americano, ma la strada è molto lunga e tortuosa. Ricordiamo che nemmeno Shaquille O’Neal e Dwight Howard ci riuscirono a loro tempo, pur vincendo la Eastern Conference nel 1995 e nel 2009. Ma cosa c’entrano i Magic con i pugliesi? Anche loro sono spesso arrivati lì lì per vincere negli ultimi anni, almeno in Coppa Italia, ma hanno perso due finali consecutive, nonostante un commovente Adrian Banks. Infine tutte e due si trovano in regioni “marittime/oceaniche”: la Florida per gli americani mentre la Puglia, pardon, il Salento, per gli italiani.

Trento – Utah Jazz

Chi non ha amato gli Utah Jazz di John Stockton e Karl Malone? Chi non ha amato la Dolomiti Energia Trento di Maurizio Buscaglia? Chi le ha mai viste vincere? Nessuno.

Entrambe hanno due Finals a palmarès ma gli Houston Rockets e i Chicago Bulls per una, l’Olimpia Milano e la Reyer Venezia per l’altra, hanno impedito loro di alzare il trofeo tanto ambito.

Inoltre, come Brindisi e Orlando, c’è da considerare anche la collocazione geografica. Trento è il capoluogo di regione di una delle aree montane più amate e invidiate d’Europa. Salt Lake City è una delle mete invernali più amate e frequentate dagli americani, con le montagne dello Utah vero e proprio simbolo nazionale.

Immagine in evidenza: fiba.basketball