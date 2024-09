3a Supercoppa di Serie A2 per la Fortitudo Bologna! Orzinuovi KO in un’appassionante finale

La Flats Service Fortitudo Bologna si aggiudica la Supercoppa LNP 2024 di Serie A2, superando al Modigliani Forum di Livorno nell’atto conclusivo la Gruppo Mascio Orzinuovi.

Gara molto bella ed appassionante, con punteggio alto e ottime percentuali da 3 per ambo le squadre (16/33 Bologna, 15/35 Orzinuovi). Fortitudo che ha allungato a partire dalla fine del secondo quarto, con un superlativo Mian, miglior realizzatore a quota 29 ed eletto Mvp “Caffè Toscano”. Nell’ultimo quarto il ritorno della Gruppo Mascio, con il finale punto a punto che alla fine ha premiato i biancoblù di coach Cagnardi, alla loro terza Supercoppa di Serie A2. Per Bologna ottimi anche Freeman (21 punti e 7 rimbalzi), capitan Fantinelli (15), Gabriel e Bolpin (12 punti a testa). Per Orzinuovi, brillante finalista, 22 di Gabe Devoe, 17 di Jarvis Williams, 15 di Costi e 14 di Bertini.

1° tempo

Primo quarto equilibrato, con squadre che si scambiano canestri, senza che nessuna a prendere il sopravvento. In evidenza Williams, Costi e Vencato per Orzinuovi, Mian, Gabriel e Fantinelli per Bologna (13-13 al 7°). Nel finale di quarto ottimo impatto di Moretti per la Gruppo Mascio; +1 Orzinuovi alla prima pausa (23-22).

Equilibrio anche nel secondo parziale, con un ottimo Fantinelli per la Fortitudo, che propizia un mini-allungo (31-36 Flats Service al 16°), subito rintuzzato da Devoe per la Gruppo Mascio (35-36 al 17°). A fine quarto riallunga la Flats Service, che si porta avanti in modo più consistente con tre triple filate, a firma Mian, Bolpin e Gabriel per il +12 (37-49 al 19°). Una tripla di Devoe dà il -11 Orzinuovi dopo due quarti (42-53).

2° tempo

Mian, Gabriel e Freeman si confermano in grande evidenza per la Fortitudo, che mantiene vantaggio in doppia cifra (48-59 al 23°). Bertini, Pepe e Guariglia fanno male dalla lunga per Orzinuovi (62-69 al 27°), la Fortitudo ha un devastante Mian che con due triple filate fa riallungare la Flats Service (62-75 al 28°). Pepe e Williams riavvicinano la Gruppo Mascio, una tripla di Bolpin dà il +11 Flats Service al termine del terzo parziale (67-78).

Dopo aver toccato il -13, Orzinuovi torna in gara ad inizio ultimo quarto, con quattro canestri pesanti di Devoe, Bertini e Costi (due) per il -1 (79-80 al 33°). Finale bellissimo e punto a punto, Mian dà il +4 alla F (81-85 al 36°), ma Orzinuovi risponde con Devoe e Costi (89-88 al 37°). Si entra nell’ultimo minuto sul +1 Flats Service, Freeman realizza da sotto per il +3 (91-94 a 37 secondi dal termine), con Costi che non riesce a rispondere dalla lunga. Mian e Freeman la chiudono dalla lunetta. Finisce 91-97, la Supercoppa di Serie A2 è della Fortitudo Bologna, niente da fare per Orzinuovi.

IL BOXSCORE DELLA GARA -> https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita2_scup_3/ita2_scup/x2425