Michael Jordan, tornano a preoccupare le sue condizioni di salute a causa degli occhi

Michael Jordan ha nuovamente alimentato preoccupazioni riguardo la sua salute in seguito a una recente apparizione pubblica durante la partita di UEFA Champions League tra AS Monaco e Barcellona, svoltasi settimana scorsa, il 19 settembre. La leggenda della NBA, oggi 61enne, ha assistito alla partita insieme alla moglie, Yvette Prieto, e le immagini della coppia sugli spalti hanno rapidamente fatto il giro dei social media. Ciò che ha catturato l’attenzione dei fan, però, non è stato solo l’evento sportivo, ma l’aspetto degli occhi di Jordan, che apparivano di un insolito colore giallo-arancio, invece del normale bianco.

Le fotografie hanno suscitato un’ondata di preoccupazione online, con molti fan che hanno espresso timori riguardo alle condizioni dell’ex campione. Il colore insolito degli occhi ha portato a speculazioni secondo cui Michael Jordan potrebbe soffrire di ittero, una condizione che provoca l’ingiallimento della pelle e della sclera (la parte bianca degli occhi). L’ittero è spesso collegato a problemi al fegato, come insufficienza epatica, e deriva dall’accumulo di bilirubina, una sostanza gialla prodotta durante la scomposizione dei globuli rossi.

Michael Jordan is in the house for Monaco vs. Barcelona 🐐 pic.twitter.com/ro3Avpf4ao — B/R Football (@brfootball) September 19, 2024

Non è la prima volta che lo stato di salute di Jordan viene messo in discussione a causa del colore dei suoi occhi. Già nel 2020, durante l’uscita del documentario “The Last Dance”, molti spettatori avevano notato una tonalità giallastra simile nei suoi occhi, sollevando preoccupazioni simili in quel periodo.

Anche se alcuni esperti medici hanno suggerito che l’ingiallimento degli occhi potrebbe essere legato a problemi epatici o a condizioni meno gravi, come la pinguecola (una crescita benigna sulla congiuntiva dell’occhio), MJ dal canto suo non ha mai affrontato pubblicamente queste speculazioni. La sua riservatezza, unita alle immagini che continuano a circolare, alimenta il dibattito.