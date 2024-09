La Dinamo Sassari sfiora l’IMPRESA contro Bonn ma si dovrà accontentare della FIBA Europe Cup

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari sfiora l’impresa ma cede a una Bonn cinica e aggressiva: dopo un primo tempo in equilibrio (32-33), il Banco subisce un terzo quarto stellare dei tedeschi che con un break di 17-1 spezzano il match e chiudono al 30’ avanti 64-48.

Il Banco però tenta tutto per tutto e firma una super rimonta in avvio di ultimo quarto: parziale di 22-7 per i sardi che si riportano a un possesso di distanza ma non chiudono la rimonta. Gli uomini di Markovic cedono negli ultimi 2 minuti, con Bibbins con problemi di falli, in una serata no di Fobbs e Sokolowski, non bastano i 38 minuti di un monumentale Bendzius (21 pt, 5/8 da tre), un super Halilovic (19 pt, 7 rb, 9/12 al tiro) e l’extra lavoro di Tambone (10).

La Dinamo Sassari cede a Bonn e si prepara allo start del campionato in agenda sabato alle 21 con Scafati: gli isolani disputeranno la Fiba Europe Cup.

Il commento di Markovic a fine partita:

“Il problema è stato che il momento in cui abbiamo capito come attaccare abbiamo mosso la palla con facilità e il nostro attacco era fluido, segnando con facilità, ma molte decisioni che abbiamo preso durante la partita non sono state ottime. Abbiamo perso diverse volte i loro tiratori dopo un solo blocco, e loro ci hanno punito con le triple che hanno spaccato la partita. Noi contemporaneamente abbiamo fatto delle pessime scelte in attacco. La difesa in generale nel secondo tempo non è stata buona e la distribuzione della palla non è stata efficace. Non abbiamo mai portato la palla nella posizione che volevamo. Ora dobbiamo alzare la testa, sono stati dieci giorni impegnativi lontani da casa in cui abbiamo giocato cinque partite e ora dobbiamo focalizzarci sull’inizio del campionato e cercare di partire nel migliore dei modi”.

BONN – DINAMO Banco di Sardegna 78-71

(20-21; 12-12; 32-15; 14-20)

Dinamo: Bibbins 10, Fobbs 2, Sokolowski 2, Bendzius 21, Halilovic 19, Cappelletti 7, Tambone 10, Veronesi, Udom, Renfro, Trucchetti, Vincini. All. Nenad Markovic

Bonn. McGhee 8, Bahr, Griesel 11, Fleming jr 14, Soares 2, Allegri 17, Hume 8, Pape 8, Thiemann, Muller, Kennedy 10, Kazakevicius. All. Reel Moors

Fonte: ufficio stampa Dinamo Sassari

