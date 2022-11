Ieri pomeriggio l’Olimpia Milano ha comunicato che Kevin Pangos dovrà stare fuori almeno 6 settimane a causa di una lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro.

Naturalmente l’EA7 Emporio Armani non può permettersi di buttare via altro tempo e il solo innesto di Timothé Luwawu-Cabarrot potrebbe non bastare, considerati gli infortuni lunghissimi del già citato Pangos e di Shavon Shields.

Ci siamo perciò immaginati 5 point guard che potrebbero essere interessanti per Milano, chi per un tempo breve (magari solo un 60-90 giorni), chi invece per un periodo più lungo, fino a fine stagione, perché comunque non dimentichiamoci che il canadese ha fatto malissimo in questi primi due mesi abbondanti in maglia Olimpia.

Malcolm Delaney

Un usato sicuro. L’americano è fermo dalla scorsa primavera ma ha più volte ribadito che non si considera un giocatore ritirato. L’ex Atlanta Hawks ha esperienza da vendere e ci metterebbe pochissimo a (re)integrarsi nel contesto Olimpia perché praticamente ha visto nascere la costruzione di questo roster, anche se è cambiato molto rispetto allo scorso maggio.

Isaiah Thomas

L’ex fenomeno dei Boston Celtics è alla ricerca di un contratto in NBA, ma ormai sono poche le sue chance di ritornare nel massimo campionato americano. Si sta allenando in maniera individuale in attesa di un chiamata NBA ma difficilmente arriverà prima del 2023, sempre se arriverà e appunto abbiamo detto che le possibilità che ciò accada sono poche. In fondo Thomas ha solo 33 anni e in Europa viaggerebbe, sulla carta, a 20 punti di media senza nemmeno fare troppa fatica.

Chris Chiozza

Campione NBA nel 2021-2022 con i Golden State Warriors – anche se in NBA ci ha giocato veramente poco – adesso è in G-League con i Long Island Nets, franchigia affiliata di Brooklyn. Fa avanti e indietro dall’NBA alla Lega di sviluppo dal 2018 però non è mai riuscito a trovare una certa stabilità ai piani altissimi, motivo per cui potrebbe pensare di tentare fortuna in Europa, come per esempio ha fatto lo stesso Luwawu-Cabarrot, lasciando la G-League per l’EuroLega.

Keifer Sykes

Un altro “cavallo di ritorno”, come Malcolm Delaney. A differenza dell’ex Barcelona, Atlanta e Kuban, il ragazzo di Chicago, che ha ottenuto per la prima volta nella sua carriera un contratto garantito in NBA a inizio 2022, adesso è in D-League ai Motor City Cruise. Conosce già l’Italia, l’ambiente di Milano e soprattutto ha l’apprezzamento di Ettore Messina, perciò non ci metterebbe troppo a entrare nei meccanismi biancorossi.

Stefan Jović

Il serbo, che è stato recentemente accostato anche all’UNAHOTELS Reggio Emilia, potrebbe essere il giocatore perfetto per prendere il posto del canadese per un paio di mesi, massimo tre, sostanzialmente da qui alla Coppa Italia di Torino. Si tratta di un giocatore di grandissima esperienza europea, forse quello che ne ha più di tutti tra i cinque proposti, e che comunque il suo contributo l’ha sempre dato, specialmente in Nazionale.

Chi pensate sia l’uomo giusto per Milano per sopperire all’assenza di Kevin Pangos? Non interverreste per nulla?

