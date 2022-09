5 partite che non dimenticheremo mai di EuroBasket 2022

EuroBasket 2022 ci ha regalato un’infinità di sorprese, con la Spagna vincitrice che ha sorpreso tutti, nemmeno Sergio Scariolo avrebbe scommesso un centesimo sugli iberici campioni d’Europa. Ma, si sa, nel basket può succedere tutto e il contrario di tutto.

Andiamo a ricordare 5 match che rimarranno per sempre impressi nella nostra memoria e mai se ne andranno.

Italia – Serbia

Potremmo finire qui e non scrivere altro. Se sei italiano e non ti sei commosso, allora non sei italiano. Perché siamo stati commoventi, non c’è altro da dire. La favorita indiscussa per la vittoria finale, con MVP della regular season NBA e MVP delle finali di EuroLega a roster umiliata da Marco Spissu, mezza stagione in EuroLega, e Nik Melli, ripudiato dall’NBA malamente come un lungo qualunque. Abbiamo ancora i brividi mentre stiamo scrivendo.

Slovenia – Francia

Di per sé un match bellissimo, ricco di campioni con grandissimo talento. Ma arricchito ancora di più dalla partita di Luka Doncic, la migliore nottata di sempre per un singolo giocatore in un EuroBasket moderno: 47 punti e seconda miglior prestazione di sempre dietro a quella di Eddy Terrace, ex cestista belga che nel 1957 ne mise 63 contro l’Albania. Capirete bene anche voi che l’Albania del ’57 non è per nulla paragonabile alla Francia degli NBA del 2022.

Slovenia – Polonia

Sulla carta sarebbero dovuti essere gli Harlem Globetrotters contro degli Sparring Partners. In realtà c’è stata una Nazionale che ha giocato la gara della vita e ha meritatamente conquistato le Semifinali di EuroBasket. Siamo certi che Mateusz Ponitka e tutta la Polonia mai dimenticheranno quello che hanno fatto quei 12 “pazzi” che sono arrivati al +30 e oltre contro la Slovenia di Luka Doncic (sempre quello da 47 contro la Francia) e Goran Dragic.

Spagna – Francia

Una finale classica del XXI secolo per il basket europeo. Ma nessuno l’avrebbe mai pronosticata in questo EuroBasket. Nessuno. Serbia, Slovenia e Francia da una parte del tabellone; Grecia, Germania (che giocava in casa), Lituania e Spagna dall’altra parte. Tutto ci saremmo immaginati ma non Don Sergio Scariolo alla quarta medaglia d’oro in quattro finali di EuroBasket, cinque medaglie in cinque partecipazioni. Ma il basket è bello perché Alberto Diaz ha annullato Thomas Heurtel.

Lituania – Germania

Vedere un doppio overtime non è da tutti i giorni ma in EuroBasket 2022 è successo anche questo. Lituania e Germania sembrava non volessero finire mai la gara del girone di Colonia e alla fine i padroni di casa sono riusciti a imporsi di solo 2 punti, 107 a 109, con un Franz Wagner da 32 punti; ai baltici non sono bastati i 34 e 14 rimbalzi del centro NBA Jonas Valanciunas.

Menzione d’onore alle due vittorie di “fortuna” della Francia contro Turchia e Italia. In entrambi i casi i transalpini sembravano sull’orlo del baratro ma in qualche modo sono riusciti a risollevarsi e a passare il turno, fino a raggiungere la finale.

Leggi anche: I 5 giocatori rivelazione di EuroBasket 2022