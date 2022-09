Diamo i numeri: statistiche leggendarie a EuroBasket 2022

FIBA EuroBasket 2022 è in archivio e lo possiamo considerare uno dei tornei più imprevedibili a memoria d’uomo.

Ci sono stati risultati sorprendenti, incredibili, e un sacco di grandi numeri prodotti dalle superstar che si sono esibite mentre facevano la storia di EuroBasket.

Quindi, diamo un’occhiata ad alcune delle statistiche più importanti del torneo di quest’anno:

Il migliore in assoluto dai tempi di Galis

Giannis Antetokounmpo ha tenuto una media di 29,3 punti a partita a EuroBasket 2022, la media punti più alta per un giocatore in una singola edizione del torneo dal 1991 (Nikos Galis, 32,4 PPG).

Luka Magic a Colonia

Luka Doncic ha segnato 47 punti contro la Francia, il secondo record individuale per un giocatore in una singola partita di un EuroBasket (Eddy Terrace del Belgio, 63 punti contro l’Albania nel 1957).

La forza delle stella

Questa è stata la prima volta che tre diversi giocatori hanno segnato più di 40 punti in una singola partita nella stessa edizione del torneo. In particolare sono stati Luka Doncic 47 contro la Francia; Lauri Markkanen 43 contro la Croazia; Giannis Antetokounmpo 41 contro l’Ucraina.

Assist

Lorenzo Brown ha smazzato 68 assist durante EuroBasket 2022, il secondo miglior risultato di sempre per un giocatore in un singolo torneo negli ultimi 25 anni dopo Mantas Kalnietis nel 2015 (70).

Allarme tripla doppia

Mateusz Ponitka è diventato il primo giocatore a registrare una tripla doppia con oltre 20 punti segnati a EuroBasket dal 1995.

Pioggia di triple

Durante EuroBasket 2022 sono stati segnati un totale di 1520 tiri dalla lunga distanza, il massimo in una singola edizione del torneo dal 1995. Una squadra ha segnato 10+ bomba in una singola partita in 79 occasioni durante il torneo, una cifra superiore a quella delle edizioni 2015 e 2017 messe insieme (76).

Fattore Colonia e Berlino

La Germania ha realizzato 118 triple durante il torneo, il massimo per una squadra in una singola edizione di EuroBasket dal 1995.

L’attacco della Grecia

La Grecia ha segnato una media di 92,3 punti a partita in questo EuroBasket 2022, avendo così la migliore media per una squadra in un singolo EuroBasket negli ultimi 25 anni.

Mentalità vincente

La Spagna ha vinto ciascuna delle tre partite in cui era in svantaggio all’intervallo durante EuroBasket 2022, più di qualsiasi altra squadra quest’anno con ciascuna di queste tre partite durante la fase a eliminazione diretta.

Un marea di punti

Nel torneo le squadre hanno segnato una media di 166 punti a partita, il massimo a EuroBasket negli ultimi 30 anni. Ci sono state sette partite che sono andate ai tempi supplementari con solo l’edizione 2013 che ne ha viste di più (8).

Leggi anche: Kyrie Irving torna alla carica: “Obbligare al vaccino è violazione dei diritti umani”