5 team hanno strappato il pass per il 2° turno e 5 team sono matematicamente fuori

Canada, Germania, Lettonia, Lituania e Montenegro sono stati i primi 5 team a prenotare il loro biglietto per il secondo turno della FIBA Basketball World Cup 2023 domenica dopo due vittorie nei rispettivi gruppi.

Cinque dei 16 posti per il secondo turno sono stati assicurati dopo tre giorni di azione della 19a Coppa del Mondo. Diverse squadre possono unirsi a Canada, Germania, Lettonia, Lituania e Montenegro nella quarta giornata, lunedì.

5 team sono fuori dalla contesa per il titolo: Francia, Finlandia, Libano, Egitto e Messico.

Naturalmente tra queste 10 squadre quella che spicca di più è la Francia. Mai nessuno si sarebbe aspettato di vederla fuori dal Mondiale dopo solo 2 gare. Tutti quanti ci saremmo aspettati di vederla a medaglia. Certo, aveva un girone difficile perché il Canada è una squadra che può vincere la FIBA World Cup 2023 e la Lettonia è una signora formazione, ma che ha perso il proprio fenomeno, Kristaps Porzingis, poco prima dell’inizio della manifestazione iridata.

Tra quelle che hanno strappato il pass per il secondo turno non ci sono ancora né Italia né Repubblica Dominicana perché gli Azzurri devono battere le Filippine, che non sono ancora matematicamente eliminate, e i caraibici non possono perdere con l’Angola, altrimenti, in caso di vittoria dell’Italia, ci sarebbero 3 squadre a 2 vittorie e bisognerebbe guardare la classifica avulsa con i risultati delle 3 formazioni a pari punti.

Fonte: FIBA World Cup 2023